【K社韩文小百科】韩国最新旅游宣传片太魔性太洗脑了！YouTube疯传，看一遍就停不下来了XD 【最终篇】这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！ 根本时空穿越！整身韩服也超适合的女星，秀智更是成为首位的韩服封面！

一身韩服却丝毫无违和感，还能展现出超脱凡人的气质～

｜金裕贞

童星出身的金裕贞在2016年主演的电视剧《云画的月光》中，男扮女装只为了要入宫，无论是在剧中的男装或是女装的韩服，他都能轻松驾驭，而且完美呈现出不一样的韵味！

｜金所泫

明亮的大眼睛、高挺的鼻子加上小巧玲珑的脸蛋，让金所泫给人一种非常端庄有气质的感觉，从《孤单又灿烂的神－鬼怪》中的皇后，到《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》的妓生，都给观众留下深刻的印象。

｜文彩元

具有「韩服女神」美名的文彩元，许多作品中都有韩服的装扮，例如电视剧《风之画师》、《公主的男人》、《鸡龙仙女传》等，都展现出端庄优雅的魅力，而且在电影《明堂》中，更是被评为「最适合穿韩服的演员」

｜秀智

从头到尾跟韩服非常相配的还有秀智，在电影《桃李花歌》饰演朝鲜第一位女唱家，彷佛就像是从画里走出来的一样，完美了消化韩服，也因次成为第一个穿韩服登上封面杂志的人。

｜李英爱

另外也穿著韩服登上封面的还有李英爱，从以前的电视剧《大长今》到现在的《师任堂，光的日记》，韩服就像是李英爱的代名词，华丽的装饰、精致的造型，完美体现了优雅的美丽姿态～

(图片或影片来源：《云画的月光》、IG@wow_kimsohyun、《明堂》、《桃李花歌》、marie claire)

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