2020版《Signal 信号》让人忍不住一直追看下去的烧脑新剧《Kairos》首播好评如潮！

【无雷观后感】这套剧除演员阵容强劲（申成禄、李世荣、安普贤、姜升润）外，剧情亦相当紧凑，而且画面相当有质感，让观众很想接二连三地看下去啊！
大家还记得四年前被称为神剧的《Signal 信号》吗？同样以隔世追凶为主题–新剧《Kairos》，由「渣皇」申成禄和「实力派童星」李世荣携手主演，就只有一个月的「时差」，用电话让在两个不同时空的两人联系在一起。
在神剧《Signal 信号》里的李帝勋和赵震雄，是用对讲机沟通来携手办案，在《Kairos》里，申成禄和李世荣各自在只有相差一个月的时空，用手机联系彼此，生活在现在的申成禄是为了救回失踪的女儿和心爱的妻子，而生活在过去的李世荣则是要找回失踪的母亲。
▼中字预告：
神奇的是…两人仅能在晚上10:33至10:34(这短短一分钟内)，可以联系上对方，不知这个时间是代表著什么意义呢？
*香港观众每逢周一、二深夜可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！
这套剧拍得犹如电影般，有著细腻的质感与氛围，如在表达两个不同时空时，其画面会以两种基底手法（现代&复古）呈现，方便观众分辨，不会容易混淆，加上紧凑的剧情，更是吸引观众想一直追看下去～
另外，演员们的演技更是不容忽视，他们在情感上的渲染度，都让观众产生共鸣，获得很好的评价，其中饰演李世荣好友的姜升润，在欠下赌债后被围打，以及因被债务压到走投无路与女主对峙的一幕，都表现出相当棒的演技。
▼姜升润惨被爆打...
值得留意的是，在申成禄和李世荣身边的人都相当可疑，似乎都在谋划些甚么，现阶段在首4集留下了伏笔，等待之后一一解开。究竟申成禄和李世荣用手机联系后，所改变的命运会否带来更多的问题？
（图：黄Viu煲剧平台）
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