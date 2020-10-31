2020版《Signal 信号》让人忍不住一直追看下去的烧脑新剧《Kairos》首播好评如潮！ 【K社韩文小百科】韩国最新旅游宣传片太魔性太洗脑了！YouTube疯传，看一遍就停不下来了XD 【最终篇】这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！ 根本时空穿越！整身韩服也超适合的女星，秀智更是成为首位的韩服封面！

留言/评论 呢套幾好睇

Joan Huang如何

同私心+1

很好看!

我是因為申成祿 跟李世榮加上劇情題材也喜歡♥️ 一直都覺得申成祿演技很強👏👏👍而且後來發現他超高的189公分😳 →更多留言...(9) 在Facebook上的留言