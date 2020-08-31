安宰賢將不參與《新西遊記8》的拍攝！所屬社、製作組回應：「經過商議後，決定這季不出演」
綜藝 2020年8月31日 星期一12:17 Yuan
今日（31日），有媒體報導：「安宰賢決定不出演《新西遊記8》，預計會以《新西遊記7》的原班人馬姜鎬童、李壽根、殷志源、曹圭賢、宋旻浩、P.O出演。」
對此，所屬社HB娛樂回應：「安宰賢與《新西遊記》的製作組商議後決定不參與這一季。」tvN方面也表示：「製作組和安宰賢經過商議後，決定這季不出演。」
安宰賢自從加入《新西遊記2》後，一直出演到《新西遊記6》，外傳的《姜食堂》三季也都有參與。但2019年與具惠善離婚事件，沒有加入《新西遊記7》，新的一季也將不參加。不少觀眾也喊：「好想念新瘋啊」、「等你狀態調整好」、「嗚嗚嗚太可惜了」、「希望安宰賢先好好休息」等等。
而上個月傳出《新西遊記8》將在8月開拍，當時製作組方面回應：「是企劃初期階段，拍攝日程、場所、概念等什麼都還未確定。」但現在由於新冠肺炎(COVID-19) 導致社會距離上升至2.5階段，目前的情況也比較慎重。
（圖：TVDaily、tvN）
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