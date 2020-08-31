安宰贤将不参与《新西游记8》的拍摄！所属社、制作组回应：「经过商议后，决定这季不出演」
综艺 2020年8月31日 星期一12:17 Yuan
今日（31日），有媒体报导：「安宰贤决定不出演《新西游记8》，预计会以《新西游记7》的原班人马姜镐童、李寿根、殷志源、曹圭贤、宋旻浩、P.O出演。」
对此，所属社HB娱乐回应：「安宰贤与《新西游记》的制作组商议后决定不参与这一季。」tvN方面也表示：「制作组和安宰贤经过商议后，决定这季不出演。」
安宰贤自从加入《新西游记2》后，一直出演到《新西游记6》，外传的《姜食堂》三季也都有参与。但2019年与具惠善离婚事件，没有加入《新西游记7》，新的一季也将不参加。不少观众也喊：「好想念新疯啊」、「等你状态调整好」、「呜呜呜太可惜了」、「希望安宰贤先好好休息」等等。
而上个月传出《新西游记8》将在8月开拍，当时制作组方面回应：「是企划初期阶段，拍摄日程、场所、概念等什么都还未确定。」但现在由於新冠肺炎(COVID-19) 导致社会距离上升至2.5阶段，目前的情况也比较慎重。
（图：TVDaily、tvN）
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