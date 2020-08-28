MBC中秋特輯節目：愛豆帶著伴侶犬進行比賽！金宇碩、GOT7榮宰、MAMAMOO玟星等人出演！
綜藝 2020年8月28日 星期五13:07 Yuan
27日，根據媒體報導：「MBC正在準備9月中秋特輯『愛豆Agility』，錄製將在9月進行。」
據悉，Agility是和伴侶犬一起奔跑越過各種障礙物的遊戲，金宇碩、GOT7榮宰、宇宙少女秀彬、(G)I-DLE舒華、MAMAMOO玟星、Lovelyz智秀將與伴侶犬一起參加比賽。目前，參賽者正在進行大賽前的練習。
MBC方面也表示：「爲了應對新冠肺炎（COVID19），正在考慮各種變數。在室外錄製時也會通過徹底的防疫和管理，把出演者和工作人員的安全放在首位，爲了讓所有人都能夠安心參加比賽而竭盡全力。」
▼金宇碩＆噠噠
▼GOT7榮宰＆COCO
▼宇宙少女秀彬家的Lucky
▼(G)I-DLE舒華家的Huku
▼MAMAMOO玟星＆大發、幸運、健康
▼Lovelyz智秀＆Candy
消息一公開讓許多粉絲都相當興奮，紛紛留言表示：「肯定會很可愛」、「好期待啊」、「狗狗們都要出道了」、「大發、幸運、健康會是哪一隻出戰呢」、「一定要做好防疫」、「感覺會很有趣呢」等等。
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