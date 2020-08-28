MBC中秋特辑节目：爱豆带著伴侣犬进行比赛！金宇硕、GOT7荣宰、MAMAMOO玟星等人出演！
综艺 2020年8月28日 星期五13:07 Yuan
27日，根据媒体报导：「MBC正在准备9月中秋特辑『爱豆Agility』，录制将在9月进行。」
据悉，Agility是和伴侣犬一起奔跑越过各种障碍物的游戏，金宇硕、GOT7荣宰、宇宙少女秀彬、(G)I-DLE舒华、MAMAMOO玟星、Lovelyz智秀将与伴侣犬一起参加比赛。目前，参赛者正在进行大赛前的练习。
MBC方面也表示：「爲了应对新冠肺炎（COVID19），正在考虑各种变数。在室外录制时也会通过彻底的防疫和管理，把出演者和工作人员的安全放在首位，爲了让所有人都能够安心参加比赛而竭尽全力。」
▼金宇硕＆哒哒
▼GOT7荣宰＆COCO
▼宇宙少女秀彬家的Lucky
▼(G)I-DLE舒华家的Huku
▼MAMAMOO玟星＆大发、幸运、健康
▼Lovelyz智秀＆Candy
消息一公开让许多粉丝都相当兴奋，纷纷留言表示：「肯定会很可爱」、「好期待啊」、「狗狗们都要出道了」、「大发、幸运、健康会是哪一只出战呢」、「一定要做好防疫」、「感觉会很有趣呢」等等。
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