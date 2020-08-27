太適合「九尾狐」這個角色了吧！《九尾狐傳》首版預告公開，李棟旭：「真的想看嗎？我所生活的世界」
韓劇 2020年8月27日 星期四13:16 Yuan
tvN新水木劇《九尾狐傳》由李棟旭、趙寶兒、金汎主演，講述真正「怪談狩獵」的故事，描述生活在繁華都市之中的九尾狐，和追蹤他的女製作人之間的奇幻故事。
劇中，李棟旭飾演演九尾狐「李硯」，曾是治理山川的山神，如今卻在陰間和陽間以公務員的身份，清除隱藏在「怪談」之下的擾世者，擁有誘人的美色、聰穎的頭腦、出色的運動神經。26日，公開首版預告，李棟旭穿著西裝、解開領帶，還戴著有色隱眼，說著：「真的想看嗎？我所生活的世界。」
才短短幾秒就已讓人著迷，不少觀眾都表示：「氣氛真的太棒了」、「李棟旭好適合這種角色」、「期待10月播出」、「太帥了吧」等等。
製作組方面也表示：「第一次預告片中，是現代發生的奇妙事件中，包含在市中心定居的九尾狐的設定和宣傳世界觀的內容。將會通過華麗的影像、豐富的故事，帶給觀眾們不同的視覺享受。」
另外，由《九尾狐傳》由《繼承者們》、《小神的孩子們》的姜信孝導演、韓友利作家執筆，預計在10月首播。
（圖：tvN）
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