太适合「九尾狐」这个角色了吧！《九尾狐传》首版预告公开，李栋旭：「真的想看吗？我所生活的世界」
韩剧 2020年8月27日 星期四13:16 Yuan
tvN新水木剧《九尾狐传》由李栋旭、赵宝儿、金泛主演，讲述真正「怪谈狩猎」的故事，描述生活在繁华都市之中的九尾狐，和追踪他的女制作人之间的奇幻故事。
剧中，李栋旭饰演演九尾狐「李砚」，曾是治理山川的山神，如今却在阴间和阳间以公务员的身份，清除隐藏在「怪谈」之下的扰世者，拥有诱人的美色、聪颖的头脑、出色的运动神经。26日，公开首版预告，李栋旭穿著西装、解开领带，还戴著有色隐眼，说著：「真的想看吗？我所生活的世界。」
才短短几秒就已让人著迷，不少观众都表示：「气氛真的太棒了」、「李栋旭好适合这种角色」、「期待10月播出」、「太帅了吧」等等。
制作组方面也表示：「第一次预告片中，是现代发生的奇妙事件中，包含在市中心定居的九尾狐的设定和宣传世界观的内容。将会通过华丽的影像、丰富的故事，带给观众们不同的视觉享受。」
另外，由《九尾狐传》由《继承者们》、《小神的孩子们》的姜信孝导演、韩友利作家执笔，预计在10月首播。
（图：tvN）
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