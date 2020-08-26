肺炎疫情讓百業蕭條 鄭雨盛李政宰卻擴張事業版圖，豪擲330億元購入大樓！
明星 2020年8月26日 星期三11:54 Erin
最近分別有新作品《鋼鐵雨2：深潛行動》《魔鬼對決》與大家見面的兩大男神鄭雨盛以及李政宰，在事業上也是好夥伴。雖然最近遇上疫情無法消停，許多行業尤其娛樂事業受到不小衝擊，不過兩位大老闆卻正在積極擴張事業版圖。
在2016年鄭雨盛與李政宰兩人共同成立了經紀公司Artist Company，兩人理念相符，並為了擴大電視劇與電影的製作等相關領域，使其更多元化。而鄭雨盛及李政宰繼1999年的《沒有太陽》之後，時隔21年的今日很可能有機會再度合作，而李政宰將以導演身分出道的第一部作品《HUNT》也找來鄭雨盛擔綱演出。
由鄭雨盛與李政宰兩人共同持有，購入首爾江南清潭洞價值330億韓元的大樓，其實早在今年5月時已經各自支付50％金額進行購買，其中兩人更是大筆支付50億韓元以上現金，223億元為銀行貸款。
兩位男神各自在不同作品中表現帥氣風格，《鋼鐵雨2：深潛行動》中鄭雨盛飾演史上最帥韓國總統，並在劇中被綁架的情境下依舊展現仁愛風範；李政宰在最近與黃晸玟合作的精彩動作爽片《魔鬼對決》，更是創下韓國夏季電影的冠軍票房，目前在韓已突破400萬觀影人次，台灣現正熱映中。
照片：《鋼鐵雨2：深潛行動》《魔鬼對決》劇照
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