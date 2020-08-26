肺炎疫情让百业萧条 郑雨盛李政宰却扩张事业版图，豪掷330亿元购入大楼！
明星 2020年8月26日 星期三11:54 Erin
最近分别有新作品《钢铁雨2：深潜行动》《魔鬼对决》与大家见面的两大男神郑雨盛以及李政宰，在事业上也是好伙伴。虽然最近遇上疫情无法消停，许多行业尤其娱乐事业受到不小冲击，不过两位大老板却正在积极扩张事业版图。
在2016年郑雨盛与李政宰两人共同成立了经纪公司Artist Company，两人理念相符，并为了扩大电视剧与电影的制作等相关领域，使其更多元化。而郑雨盛及李政宰继1999年的《没有太阳》之后，时隔21年的今日很可能有机会再度合作，而李政宰将以导演身分出道的第一部作品《HUNT》也找来郑雨盛担纲演出。
由郑雨盛与李政宰两人共同持有，购入首尔江南清潭洞价值330亿韩元的大楼，其实早在今年5月时已经各自支付50％金额进行购买，其中两人更是大笔支付50亿韩元以上现金，223亿元为银行贷款。
两位男神各自在不同作品中表现帅气风格，《钢铁雨2：深潜行动》中郑雨盛饰演史上最帅韩国总统，并在剧中被绑架的情境下依旧展现仁爱风范；李政宰在最近与黄晸玟合作的精彩动作爽片《魔鬼对决》，更是创下韩国夏季电影的冠军票房，目前在韩已突破400万观影人次，台湾现正热映中。
照片：《钢铁雨2：深潜行动》《魔鬼对决》剧照
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