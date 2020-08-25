BTS防弹少年团分享最爱冰淇淋，J-Hope选「薄荷巧克力」被Jin吐槽：「真是最差的口味！」

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喜欢薄荷巧克力的人真的有那么少吗? 不要让 #J-Hope 那么孤独啊XD #防弹少年团 #Jin

防弹少年团不久前接下冰淇淋品牌Baskin Robbins的代言，近日品牌方通过YouTube公开了各成员的采访影片，分享自己最爱的冰淇淋口味组合，其中J-Hope的选择让Jin表示十分不理解XD。

首先是Jin：「我有固定menu，喜欢的是芝麻核果年糕（ZZON TTEOK）、魔法师的万圣节、Shooting Star。 」V说：「我有V套餐：Almond Bon Bon、妈妈是外星人、Cookies 'n Cream、Gone with the Win。 」



最后是J-Hope：「我喜欢薄荷巧克力、绿茶、妈妈是外星人。 」刚说完「薄荷巧克力」几个字，Jin就马上表示：「我先走了。 」这是有多讨厌薄荷巧克力啦XD



J-Hope接著说：「我真的好喜欢薄荷巧克力，点外卖的时候不知道要选什么口味，就会点2球薄荷巧克力加1球绿茶。 」Jin忍不住吐槽：「这真是最差的口味！」



网友的反应也呈现两极分化，有人表示「J-Hope很懂吃」，也有人含泪道：「这次我无法站J-Hope这边了！」



（图源：YouTube@배스킨라빈스）

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