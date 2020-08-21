李浚赫超勤接戲！有望與金玉彬主演OCN懸疑科幻劇《黑洞》

《秘密森林2》剛播，「徐檢」李浚赫又有新戲邀約！金玉彬也有望睽違一年回歸！
昨（20）日OCN電視台相關人員透露予韓媒《日刊體育》，李浚赫與金玉彬將攜手主演新電視劇《黑洞》，兩邊經紀公司方面則表示「積極討論中」。相關消息一出，網友紛紛討論李浚赫不斷接戲，還有好奇與金玉彬有無愛情戲。
「黑洞」是指宇宙中重力場極強的一種天體，會吞沒一切物質包括光線。《黑洞》即敘述：當如同黑洞、連靈魂都會吞噬的怪物隱身在人群之中，某些人因恐懼或不得已的理由留在怪物身邊，卻被同化成了怪物甚至更加殘忍。此電視劇想傳達的意念是「人類該如何更像人類」而非走向怪物之路，並且告訴我們勇氣和奉獻是何等重要的價值。屬懸疑科幻題材。
李俊赫則有望出演前特種部隊中士「劉泰漢」。年少就負擔家計，20歲就參加副士官考試成為軍人，被派駐索馬利亞。劉泰漢外表粗曠、個性堅毅，寡言且慎重，總是使用眼神多過於說話。李浚赫今年已拍攝電視劇《365：逆轉命運的1年》與《秘密森林2》以及電影《消防員》，若再加上電影《棒球少女》上映宣傳，可說是戲約與工作滿檔。
金玉彬有望飾演重案組刑警「李華善」，因為自己的傲慢而失去最珍貴的人，罪惡感、無力感等痛苦折磨著她，讓她曾試圖自殺。也因為不好的經歷，讓李華善看著各種殺人行為，經常升起報復心理。金玉彬若接演，這將是她繼電視劇《阿斯達年代記》睽違一年後的新作，也是她繼2018年《小神的孩子們》再度接演OCN電視劇並且飾演刑警。
《黑洞》編劇為《他人即地獄》鄭怡道，據傳已選角完畢，將於下月開拍、明年上半年上檔。
（圖：H.BROTHERS娛樂、ACE FACTORY）
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