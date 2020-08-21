李浚赫超勤接戏！有望与金玉彬主演OCN悬疑科幻剧《黑洞》

《秘密森林2》刚播，「徐检」李浚赫又有新戏邀约！金玉彬也有望睽违一年回归！
昨（20）日OCN电视台相关人员透露予韩媒《日刊体育》，李浚赫与金玉彬将携手主演新电视剧《黑洞》，两边经纪公司方面则表示「积极讨论中」。相关消息一出，网友纷纷讨论李浚赫不断接戏，还有好奇与金玉彬有无爱情戏。
「黑洞」是指宇宙中重力场极强的一种天体，会吞没一切物质包括光线。《黑洞》即叙述：当如同黑洞、连灵魂都会吞噬的怪物隐身在人群之中，某些人因恐惧或不得已的理由留在怪物身边，却被同化成了怪物甚至更加残忍。此电视剧想传达的意念是「人类该如何更像人类」而非走向怪物之路，并且告诉我们勇气和奉献是何等重要的价值。属悬疑科幻题材。
李俊赫则有望出演前特种部队中士「刘泰汉」。年少就负担家计，20岁就参加副士官考试成为军人，被派驻索马利亚。刘泰汉外表粗旷、个性坚毅，寡言且慎重，总是使用眼神多过於说话。李浚赫今年已拍摄电视剧《365：逆转命运的1年》与《秘密森林2》以及电影《消防员》，若再加上电影《棒球少女》上映宣传，可说是戏约与工作满档。
金玉彬有望饰演重案组刑警「李华善」，因为自己的傲慢而失去最珍贵的人，罪恶感、无力感等痛苦折磨著她，让她曾试图自杀。也因为不好的经历，让李华善看著各种杀人行为，经常升起报复心理。金玉彬若接演，这将是她继电视剧《阿斯达年代记》睽违一年后的新作，也是她继2018年《小神的孩子们》再度接演OCN电视剧并且饰演刑警。
《黑洞》编剧为《他人即地狱》郑怡道，据传已选角完毕，将於下月开拍、明年上半年上档。
（图：H.BROTHERS娱乐、ACE FACTORY）
草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究