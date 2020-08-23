韓國開畫票房冠軍《鋼鐵雨2 : 核戰危機》即將在香港上映！
電影 2020年8月23日 星期日08:15 韓星網
勇奪韓國開畫票房冠軍，《鋼鐵雨2：核戰危機》(鋼鐵雨2：深潛行動)由青龍獎影帝鄭雨盛、《機智醫生生活》暖男柳演錫、《恐懼鬥室》系列安格斯麥菲恩分別主演南韓、北韓、美國三大元首！
《哭聲》郭到元飾演發起政變的北韓強硬派護衛局局長。
電影以「北韓無核化談判」為背景，延伸至三國元首以及其他太平洋國家之間的角力，第三次世界大戰一觸即發！電影於韓國一上映即打破由《屍殺半島》保持的票房冠軍紀錄，以106,664人次勇奪開畫票房冠軍。
身兼網絡漫畫家的梁宇晢以《逆權大狀》《鋼鐵雨》躍升億萬票房大導演，他從2011年開始連載的《鋼鐵雨》中對於金正日逝世的「神預言」在網絡上造成轟動，而今次《鋼鐵雨2：核戰危機》以接近1億港元製作，亦延續了導演拿手的國際角力劇情：「我一直都很喜歡融合國際議題及外交觀點的題材，希望給予觀眾一個不同的視角和觀點。」
故事大綱：
勇奪韓國開畫票房No.1，《逆權大狀》《鋼鐵雨》億萬票房大導演梁宇晢掀起第三次世界大戰！韓國總統 (鄭雨盛 飾)、北韓領導人 (柳演錫 飾) 及美國總統破天荒舉行全球矚目的高峰會談，希望藉此解除朝鮮半島核危機。和平在望之際，北韓強硬派護衛局局長 (郭到元 飾) 卻突然發動武裝政變，脅持三國元首至核子潛艇，更密謀發射核彈向世界宣戰！核戰危機由朝鮮半島擴展至全球，熱戰一觸即發…… 三國元首最後能否全身而退？人類能阻止核爆末日的命運嗎？
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