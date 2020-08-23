為保持社交距離，韓國弘益大學獨創新形式畢業典禮：「駕車領取畢業證」 韓國大熱的口罩項鏈！連朴敘俊都用上了～ 《我獨自李食堂》李壽根逼問客人：「《新西遊記》成員顏值第一是？」客人回答後...還吐槽人家眼光特別低 XD 徐玄、高庚杓主演新劇《私生活》四大角色X騙子橫行X人物劇照全公開！ 「Kakao Friends台灣旗艦店」22日在信義區開幕啦！還有台灣限定款商品：騎著機車、戴安全帽的Ryan！ 男愛豆和女愛豆不僅有最萌身高差，還有最萌塊頭差！安全感爆棚 ZERO三歲了！太妍連PO多圖為愛犬慶生：「希望你和我在一起的每一天都幸福」 申成祿、李世榮、安普賢主演懸疑新劇《Kairos》劇照公開，全員形象大反轉！ 10公分超萌身高差！千昇浩x李洗賑BL劇《Mr.Heart》海報與中字預告公開 Wuli Wannable～ 有追看Wanna One解散後成員們的主演韓劇嗎？ 一出道就是主演！沒有無名時期的怪物實力派演員TOP5，演戲技巧超堅強！ 【多圖】看看那可口的手臂！安普賢全新寫真：衣服遮不住的壯碩身材～ JYP看不下去了！朴軫永親自拍影片教學cover dance：「你們不要總是跳錯啦！」 KARD 首度發行實體單曲 〈Way with Words〉探討深刻議題 首爾時裝週20週年：2021 S/S 將在10月份舉辦！ 就算在台生活超過10年！那些韓國人也無法適應的衝擊文化，到底有哪些呢？ 韓國開畫票房冠軍《鋼鐵雨2 : 核戰危機》即將在香港上映！ 李同國大女兒14歲的完成型美貌！個高腿長太讓人羨慕了～

留言/評論