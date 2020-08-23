韩国开画票房冠军《钢铁雨2 : 核战危机》即将在香港上映！
电影 2020年8月23日 星期日08:15 韩星网
勇夺韩国开画票房冠军，《钢铁雨2：核战危机》(钢铁雨2：深潜行动)由青龙奖影帝郑雨盛、《机智医生生活》暖男柳演锡、《恐惧斗室》系列安格斯麦菲恩分别主演南韩、北韩、美国三大元首！
《哭声》郭到元饰演发起政变的北韩强硬派护卫局局长。
电影以「北韩无核化谈判」为背景，延伸至三国元首以及其他太平洋国家之间的角力，第三次世界大战一触即发！电影於韩国一上映即打破由《尸杀半岛》保持的票房冠军纪录，以106,664人次勇夺开画票房冠军。
身兼网络漫画家的梁宇晰以《逆权大状》《钢铁雨》跃升亿万票房大导演，他从2011年开始连载的《钢铁雨》中对於金正日逝世的「神预言」在网络上造成轰动，而今次《钢铁雨2：核战危机》以接近1亿港元制作，亦延续了导演拿手的国际角力剧情：「我一直都很喜欢融合国际议题及外交观点的题材，希望给予观众一个不同的视角和观点。」
故事大纲：
勇夺韩国开画票房No.1，《逆权大状》《钢铁雨》亿万票房大导演梁宇晰掀起第三次世界大战！韩国总统 (郑雨盛 饰)、北韩领导人 (柳演锡 饰) 及美国总统破天荒举行全球瞩目的高峰会谈，希望藉此解除朝鲜半岛核危机。和平在望之际，北韩强硬派护卫局局长 (郭到元 饰) 却突然发动武装政变，胁持三国元首至核子潜艇，更密谋发射核弹向世界宣战！核战危机由朝鲜半岛扩展至全球，热战一触即发…… 三国元首最后能否全身而退？人类能阻止核爆末日的命运吗？
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