Apink 金南珠將隻身出道 邀 (G)I-DLE 小娟合作！
KPOP 2020年8月18日 星期二11:47 施乃琪
繼恩地和夏榮後，擁有獨特舞台魅力的 Apink 成員金南珠也將隻身出道了！
Play M Entertainment 今天（18 日）宣布：「Apink 的金南珠將於 9 月 7 日發行實體單曲，正式以個人歌手之姿出道，主打歌 MV 已經拍攝完畢。」
金南珠於 2011 年以 Apink 成員身分出道，除了在 Apink 每次回歸時大展不斷進化的亮眼魅力，近年來也透過戲劇、綜藝節目、個人 YouTube⋯⋯等管道呈現更多面貌，最近還和 TEEN TOP 的 Niel、南道賢一起翻唱 90 年代的經典歌曲「命運」。
特別的是，金南珠的這次邀來創作才華早已備受肯定 (G)I-DLE 隊長小娟合作，將以小娟的自創曲作為主打歌。期待兩人的火花！
（照片或影片來源：Play M Entertainment、Fever TV、CUBE Entertainment）
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