Apink 金南珠将只身出道 邀 (G)I-DLE 小娟合作！
KPOP 2020年8月18日 星期二11:47 施乃琪
继恩地和夏荣后，拥有独特舞台魅力的 Apink 成员金南珠也将只身出道了！
Play M Entertainment 今天（18 日）宣布：「Apink 的金南珠将於 9 月 7 日发行实体单曲，正式以个人歌手之姿出道，主打歌 MV 已经拍摄完毕。」
金南珠於 2011 年以 Apink 成员身分出道，除了在 Apink 每次回归时大展不断进化的亮眼魅力，近年来也透过戏剧、综艺节目、个人 YouTube⋯⋯等管道呈现更多面貌，最近还和 TEEN TOP 的 Niel、南道贤一起翻唱 90 年代的经典歌曲「命运」。
特别的是，金南珠的这次邀来创作才华早已备受肯定 (G)I-DLE 队长小娟合作，将以小娟的自创曲作为主打歌。期待两人的火花！
（照片或影片来源：Play M Entertainment、Fever TV、CUBE Entertainment）
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