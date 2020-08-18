《雖然是精神病但沒關係》相似度超高擬真娃娃！演員們回贈親簽童書，網友紛紛留言「哪裡買？」
韓劇 2020年8月18日 星期二09:20 Erin
療癒好劇《雖然是精神病但沒關係》雖然已圓滿播出完畢，最終回的暖心露營車旅遊，也令所有觀眾們感受到這部電視劇的溫馨訊息。在播畢的同時也有人偶工坊為角色們特別打造了擬真娃娃，相似度超高讓觀眾敲碗想收藏！
這是一家手工娃娃工作室，IG上常公開許多客製化的娃娃照片，作工相當精細，深具收藏價值。他們也為《雖然是精神病但沒關係》劇中三位主要演員金秀賢、徐睿知與吳正世打造了人形大公仔，並且穿上了劇中相當有特色的角色服裝，唯妙唯肖的樣子相信演員們收到也非常開心。
吳正世所飾演的文尚泰，從需要弟弟時時刻刻照顧，到最後克服了恐懼畫出美麗蝴蝶，甚至成為別人所需要的人，快樂地成為插畫家，仔細一看這個公仔的包包上還別著他最愛的恐龍娃娃，就連吳正世也上傳了認證照片。
徐睿知所飾演的高文英，一開始刁蠻不講理，黑暗的鐵桶公主卻也受到了情感的療癒，得到了夢想中的家人，所寫的童書內容也從陰暗轉為光明，這套粉色的套裝則是播出當時因露出「螞蟻腰」而備受爭論的一套，誇張的耳環以及鞋子是不是非常用心？
金秀賢飾演的文剛泰護理師，最常出現也是工作服，從小時候開始只為哥哥而活，遇見了高文英也想起了兒時回憶，雖然得知殺害母親的兇手，卻沒有因此放棄追求所愛，與哥哥和高文英再度活出了嶄新的人生。這套服裝也展現出文護理師的專業。
每一個娃娃都相當可愛又細緻，引發許多網友在IG留言：「請問有在賣嗎？」娃娃的創作者也公開了演員給他的回禮，是親筆簽名的童書，演員與觀眾們對於《雖然是精神病但沒關係》都相當喜愛，想必這部作品能久久的留在觀眾們的心中。
照片：dollbox_flora IG, tvN
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