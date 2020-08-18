《虽然是精神病但没关系》相似度超高拟真娃娃！演员们回赠亲签童书，网友纷纷留言「哪里买？」
韩剧 2020年8月18日 星期二09:20 Erin
疗愈好剧《虽然是精神病但没关系》虽然已圆满播出完毕，最终回的暖心露营车旅游，也令所有观众们感受到这部电视剧的温馨讯息。在播毕的同时也有人偶工坊为角色们特别打造了拟真娃娃，相似度超高让观众敲碗想收藏！
这是一家手工娃娃工作室，IG上常公开许多客制化的娃娃照片，作工相当精细，深具收藏价值。他们也为《虽然是精神病但没关系》剧中三位主要演员金秀贤、徐睿知与吴正世打造了人形大公仔，并且穿上了剧中相当有特色的角色服装，唯妙唯肖的样子相信演员们收到也非常开心。
吴正世所饰演的文尚泰，从需要弟弟时时刻刻照顾，到最后克服了恐惧画出美丽蝴蝶，甚至成为别人所需要的人，快乐地成为插画家，仔细一看这个公仔的包包上还别著他最爱的恐龙娃娃，就连吴正世也上传了认证照片。
徐睿知所饰演的高文英，一开始刁蛮不讲理，黑暗的铁桶公主却也受到了情感的疗愈，得到了梦想中的家人，所写的童书内容也从阴暗转为光明，这套粉色的套装则是播出当时因露出「蚂蚁腰」而备受争论的一套，夸张的耳环以及鞋子是不是非常用心？
金秀贤饰演的文刚泰护理师，最常出现也是工作服，从小时候开始只为哥哥而活，遇见了高文英也想起了儿时回忆，虽然得知杀害母亲的凶手，却没有因此放弃追求所爱，与哥哥和高文英再度活出了崭新的人生。这套服装也展现出文护理师的专业。
每一个娃娃都相当可爱又细致，引发许多网友在IG留言：「请问有在卖吗？」娃娃的创作者也公开了演员给他的回礼，是亲笔签名的童书，演员与观众们对於《虽然是精神病但没关系》都相当喜爱，想必这部作品能久久的留在观众们的心中。
照片：dollbox_flora IG, tvN
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