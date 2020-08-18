南宮珉頻頻發布新劇《日與夜》場邊照，蓄鬍粗曠新造型超吊人胃口

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南宮珉最新發文說：「請再等一下」，所以還要等多久ㅠㅠ？

演技及收視保證的演員南宮珉，在今年2月《金牌救援：Stove League》風光下檔後，沒多久就確定接了tvN新戲《日與夜》（另譯：晝與夜），與AOA雪炫、李清娥合作。



《日與夜》講述26年前因實驗獲得超越人類極限智慧，但沒有感情的孩子們，後續因神祕事件而聚集在一起，繼而發生一連串事件。南宮珉飾演男主角，為首爾地方警察廳特搜組組長「都正宇」。在拍攝《日與夜》期間，南宮珉不時上傳場邊照片，公開了自己在《日與夜》的造型。出道以來鮮少以蓄鬍粗曠模樣示人的他，新造型讓人眼睛為之一亮，甚至還悄悄透露《日與夜》將在10月上檔。

▼5/18搞笑發文：「我不是在抽菸，我是在吃棒棒糖」



▼5/24：「10月什麼時候才要來？」



▼7/26：「這裡是特搜組」，親故李施彥還留言：「哇…大哥…還以為是別人呢」



不過，在前幾日（15日）最新的發文中，南宮珉說：「請再等一下」，來自各國的粉絲紛紛留言「等不及了」，也讓人好奇《日與夜》是否又延後了上檔時間。《日與夜》從主演確認並投入拍攝以來，相關新聞相當少，只能靜候佳音，並看看演員們的IG乾過癮了。

▼「請再等一下」



▼前天李清娥透露自己角色是「Jamie博士」



（圖：南宮珉IG@min_namkoong、935娛樂、FNC、King’s Land、李清娥IG@leechungah）

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