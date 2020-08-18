《Running Man》李光洙「做不了這件事」，讓前輩郭度沅笑到跌地
綜藝 2020年8月18日 星期二09:00 草莓
電影《國際搜查》（台譯：刑警沒有假期）主演郭度沅（郭到元）、金相浩與金大明來到《Running Man》宣傳，參與「犯罪者的掃蕩作戰」。遊戲過程中，李光洙竟然莫名其妙逗樂了郭度沅！？
其中審訊的環節，李光洙照慣例被懷疑是犯人。原本大家先是懷疑全昭旻，昭旻說服不了大家、轉而質疑起李光洙，讓李光洙成了焦點。突然被點到的李光洙，一時反應不過來，表情相當尷尬，還接連被金鍾國和池錫辰點出「手不放輕鬆點嗎？」、「口水想吞就趕快吞」。
一直成為眾人標靶的光洙，辯駁不了只好大喊：「我連口水都不能隨心所欲控制嗎？我在喉嚨裡……我就是想讓口水在喉嚨裡打轉……」
大家你一言我一語討論光洙吞不下口水，卻有個笑聲越來越大響遍審訊室，聲音就來自於郭度沅。郭度沅笑到抱著肚子喊痛、抓頭表示瘋了，還笑出眼淚來，甚至腿軟從椅子跌坐到地板上。
看著這荒唐的情景，李光洙黑人問號：「笑成這樣比較奇怪，還是我吞不下去口水比較奇怪啊？」
▼荒唐片段〈李光洙，因池錫辰干涉其喉嚨口水而憤怒♨〉
（圖：愛奇藝台灣站）
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