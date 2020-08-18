《Running Man》李光洙「做不了这件事」，让前辈郭度沅笑到跌地
综艺 2020年8月18日 星期二09:00 草莓
电影《国际搜查》（台译：刑警没有假期）主演郭度沅（郭到元）、金相浩与金大明来到《Running Man》宣传，参与「犯罪者的扫荡作战」。游戏过程中，李光洙竟然莫名其妙逗乐了郭度沅！？
其中审讯的环节，李光洙照惯例被怀疑是犯人。原本大家先是怀疑全昭旻，昭旻说服不了大家、转而质疑起李光洙，让李光洙成了焦点。突然被点到的李光洙，一时反应不过来，表情相当尴尬，还接连被金钟国和池锡辰点出「手不放轻松点吗？」、「口水想吞就赶快吞」。
一直成为众人标靶的光洙，辩驳不了只好大喊：「我连口水都不能随心所欲控制吗？我在喉咙里……我就是想让口水在喉咙里打转……」
大家你一言我一语讨论光洙吞不下口水，却有个笑声越来越大响遍审讯室，声音就来自於郭度沅。郭度沅笑到抱著肚子喊痛、抓头表示疯了，还笑出眼泪来，甚至腿软从椅子跌坐到地板上。
看著这荒唐的情景，李光洙黑人问号：「笑成这样比较奇怪，还是我吞不下去口水比较奇怪啊？」
▼荒唐片段〈李光洙，因池锡辰干涉其喉咙口水而愤怒♨〉
（图：爱奇艺台湾站）
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