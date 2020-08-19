《Running Man》刘在锡习惯打断李光洙就算了，现在连来宾也无视光洙？
综艺 2020年8月19日 星期三08:00 草莓
刘在锡在节目上常常嫌弃（？）李光洙话说太多，甚至在光洙尚未讲完第一句话时，就急忙打断他，让光洙相当苦闷啊……
先回顾7/26期〈资本主义搭档竞赛〉，开场期间李光洙正要加入焦糖话题，才讲几个字就被刘在锡就打断：「好了好了，安静安静……」让光洙暴跳如雷怒喊：「哥――」池锡辰则逮到机会吐槽在锡：「你知道吗？YouTube上都有你打断他说话的特辑了！片长都要15分钟了，打断他说话15分钟了！你们想想，刚才这个情境还不到1分钟。」
▼〈打断光洙说话的在锡〉
后续光洙又被在锡打断，其他成员忍不住说：「可以制作第2辑了。」上周《Running Man》官方频道还真的剪出第二集〈打断光洙说话的在锡〉了XD
▼〈打断光洙说话的在锡2〉
周日播出的最新一集〈犯罪者的扫荡作战〉，迎来电影《国际搜查》（台译：刑警没有假期）主演郭度沅（郭到元）、金相浩与金大明。在在锡介绍郭度沅的阶段，光洙本来想加入话题，却硬生生被阻止：「好好……安静、安静……」光洙无言到胡言乱语怒喊：「现在、现在――」也忍不住抱怨郭度沅：「度沅前辈也装作没听到我说话啊！」
在锡解释自己也是为了〈打断光洙说话的在锡〉观看数而努力工作啊！看来不用多久，就会有〈打断光洙说话的在锡3〉、〈打断光洙说话的在锡4〉了吧XDD
光洙也不用过於伤心，度沅前辈可是相当称赞你的礼貌以及人气，还很喜欢你的表现呢！
（▲关於郭度沅前辈笑那么夸张的原因，详情请见〈《Running Man》李光洙「做不了这件事」，让前辈郭度沅笑到跌地〉）
（图：爱奇艺台湾站）
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