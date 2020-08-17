踢走憂鬱星期一！《認識的哥哥》鄭世雲cover彈唱鄭容和熱門曲令全場驚艷～
綜藝 2020年8月17日 星期一13:51 MiJimin
大家也喜歡這首《美好的一天》（One Fine Day）嗎？小編真的有一陣子特別愛這首歌，一起來聽看看鄭世雲的版本吧！
JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》邀請到了四位人氣男偶像，分別是鄭容和、李準、李鎭赫、鄭世雲，在展現個人技的時候，世雲自彈自唱了前輩鄭容和的熱門歌曲《美好的一天》，為觀眾們留下了深刻的印象。
▼鄭世雲深情投入的模樣，甚至唱出了個人的風格，鄭容和也相當讚賞：
現場的人紛紛感嘆：「這首歌應該會逆襲音源榜喔。」、「太好聽了。」、「哇...」鄭容和也說：「唱得太好了，雖然是我寫的歌，卻用自己的風格唱了出來。」、「世雲啊，多多愛我的歌吧！（節目上想創造的流行語XD）」
在這之後，鄭容和也帶來了彈唱表演，驚豔全場，想聽的朋友記得回頭看這一期節目喔！
▼先來回顧一下鄭容和的《美好的一天》吧：
（圖：JTBC Entertainment／愛奇藝）
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