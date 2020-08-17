圭賢又有新歌了！將與網漫《取向狙擊的她》合作
KPOP 2020年8月17日 星期一13:38 施乃琪
Super Junior 的圭賢最近活動不斷，才剛發行單曲 "Dreaming" 後不久又要推出新歌，再等一週就能聽見啦！
Neul 和 Toon Studio 今天（17 日）宣布：「圭賢將於 23 日發行和網路漫畫《取向狙擊的她》合作的音源『我的心嚇了一跳的瞬間』。」在這之前，B1A4 的燦多和 GRAY 都曾為這作品推出特別音源。
《取向狙擊的她》從 2018 年 4 月 1 日在開始在 Daum Webtoon 上連載，描寫不懂時尚和打扮的女大生，與用藝名偷偷在網路上活動的美妝 YouTuber 同居的甜蜜故事。這部作品在 Daum Webtoon 上的評分高達 9.9，已累積兩億人次觀看。
最近圭賢除了 Super Junior-K.R.Y. 的活動，上個月還還啟動了全新個人音樂企劃〈PROJECT：季〉，如今又將發行新歌，ELF 真的太幸福啦！
（照片或影片來源：Label SJ、취향저격 그녀）
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