踢走忧郁星期一！《认识的哥哥》郑世云cover弹唱郑容和热门曲令全场惊艳～
综艺 2020年8月17日 星期一13:51 MiJimin
大家也喜欢这首《美好的一天》（One Fine Day）吗？小编真的有一阵子特别爱这首歌，一起来听看看郑世云的版本吧！
JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》邀请到了四位人气男偶像，分别是郑容和、李准、李鎭赫、郑世云，在展现个人技的时候，世云自弹自唱了前辈郑容和的热门歌曲《美好的一天》，为观众们留下了深刻的印象。
▼郑世云深情投入的模样，甚至唱出了个人的风格，郑容和也相当赞赏：
现场的人纷纷感叹：「这首歌应该会逆袭音源榜喔。」、「太好听了。」、「哇...」郑容和也说：「唱得太好了，虽然是我写的歌，却用自己的风格唱了出来。」、「世云啊，多多爱我的歌吧！（节目上想创造的流行语XD）」
在这之后，郑容和也带来了弹唱表演，惊艳全场，想听的朋友记得回头看这一期节目喔！
▼先来回顾一下郑容和的《美好的一天》吧：
（图：JTBC Entertainment／爱奇艺）
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