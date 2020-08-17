圭贤又有新歌了！将与网漫《取向狙击的她》合作
KPOP 2020年8月17日 星期一13:38 施乃琪
Super Junior 的圭贤最近活动不断，才刚发行单曲 "Dreaming" 后不久又要推出新歌，再等一周就能听见啦！
Neul 和 Toon Studio 今天（17 日）宣布：「圭贤将於 23 日发行和网路漫画《取向狙击的她》合作的音源『我的心吓了一跳的瞬间』。」在这之前，B1A4 的灿多和 GRAY 都曾为这作品推出特别音源。
《取向狙击的她》从 2018 年 4 月 1 日在开始在 Daum Webtoon 上连载，描写不懂时尚和打扮的女大生，与用艺名偷偷在网路上活动的美妆 YouTuber 同居的甜蜜故事。这部作品在 Daum Webtoon 上的评分高达 9.9，已累积两亿人次观看。
最近圭贤除了 Super Junior-K.R.Y. 的活动，上个月还还启动了全新个人音乐企划〈PROJECT：季〉，如今又将发行新歌，ELF 真的太幸福啦！
（照片或影片来源：Label SJ、취향저격 그녀）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论