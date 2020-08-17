能唱能跳又能演！原来是idol出身的5位偶像演员，演技＆歌唱实力双栖～

如此多才多艺的偶像们，怎么能不支持呢！
IU
从2011年的《梦想起飞Dream High》就开始崭露演技的IU，一直以来都用他的演技证明自己，也演出过许多脍炙人口的作品，包含《制作人们》、《我的大叔》、《德鲁纳饭店》（香港观众可到黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！）等，想看到IU实力派的演技，就不要错过这些作品～
Apink成员郑恩地
Apink出身的郑恩地，让大家发现她实力演技的戏剧，当然是2012年的《请回答1997》，剧里破格的演出，摆脱大众对於女主角的印象，展现出最有魅力的真实感，讲起方言来更是口气十足！
2PM成员李俊昊
野兽派偶像2PM的俊昊，穿上西装打起领带，化身为检察官在韩剧《金科长》中，表现相当出色的演技，实力一点也不输给男主角南宫珉，给大家留下深刻的回忆，而目前正在服兵役的他，期盼可以健健康康的归来！
少女时代成员润娥
本身对於唱歌跟舞蹈都非常有实力的润娥，也是靠著自己的努力来琢磨表演技巧，演出过许多票房不错的电影《极限逃生》、《机密同盟》，让大家看见她细致的演技，更使她获得许多电影奖项的提名＆获奖！
任时完
提到时完就不能不提到2014年的《未生》，由人气网漫改编的电视剧，在里面演出主角张克莱，细腻的演出展现更让观众入戏，更加投入於剧情里，也让时完获得超高的人气，真的是看过就不会忘的一部好剧～
(图：IG@dlwlrma、tvN、IG@e2jh、IG@yoona__lim)
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