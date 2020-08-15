連劉大神都被騙了！繼明星YouTuber打廣告翻車之後，素人博主的「廣告貓膩」也被挖出

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近日韓國多名吃播、汽車等領域的YouTuber被指出收費做廣告卻不標明，隨後紛紛道歉，更有人宣布將會永遠終止活動！

今年7月，明星造型師韓惠妍、Davichi成員姜珉炅等在YouTube中以「自己花錢買」的名義推薦「好物」，結果被發現是收費打廣告，令很多人感到失望。 近日，揭發收費廣告的趨勢也擴散到了明星以外的素人YouTuber。



8月4日淩晨，YouTuber「真PD（참PD）」醉酒直播爆料稱,很多吃播YouTuber都接「幕後廣告」但卻不標明，還直接點名好幾位 知名YouTuber，包括Tzuyang、Boki、Sangyoon和Nareum等等：「很多人收了高額廣告費卻不在影片中標明，還說自己在這方面做得很好、表示自己很真誠，根本令人作嘔。 」



擁有470萬訂閱的吃播YouTuber Boki在某次披薩吃播中表示是自己花錢買的，真PD爆料后她還一度否認，但最終還是在相關影片里加入了「包含付費廣告」的文字，並在8月4日發道歉文稱：「有過明明是廣告但沒有標明的情況。 如果沒有點開查看更多，有可能讓大家產生誤會。以後會在包含廣告的影片裡寫明是贊助。 」



另一名YouTuber Tzuyang則發佈道歉影片並宣佈停止吃播活動，永遠退出YouTube：「抱歉在初期因為不了解而沒有標記廣告，但之後絕對沒有做過幕後廣告。 」



吃播界的爭議進一步擴大，本月12日，專做汽車內容的YouTuber「CARGIRL」也發出道歉聲明並把全部影片轉為非公開：「製作影片時沒有寫明影片中的車是試乘車，不是我的財產。為了維持頻道內容，一心只想著展示帥氣的場地、車子和生活方式。 」

CARGIRL以「金湯匙夫婦」形象亮相，借助網路人氣，本月5日還出演過《劉QUIZ ON THE BLOCK》。 然而近日卻被發現謊話連篇：聲稱丈夫Peter Park在特斯拉創業初期購入了1%股份，但網民發現特斯拉的股東名單里並沒有這個人。



12日，韓國公正交易委員會宣佈，將於下月1日開始施行禁止「幕後廣告」的《關於推薦·保證等的標記·廣告審查方針》，包括SNS名人在內的事業者如果進行不當廣告，將會被處以相關營業額或收入的 2%以下、或5億元以下的過征金（譯注：行政機關收回當事人違反行政法律所規定義務而獲取的經濟利益，例如手續費、使用費、專利費等），如果到了檢察院舉報的程度，可處以2年以下有期徒刑或1.5億以下的罰款。

其實在去年12月5日，YouTube Korea就有做出相關規定：如果影片中包含 付費產品刊登位置、代言內容等需要向觀眾公開的內容，應在「進設定階」中勾選「這部影片含有付費宣傳內容」。



不過影片一旦加入「付費廣告」的標籤，點擊量會大幅下降，所以有些廣告主也會要求YouTuber隱藏付費廣告的資訊。

（圖源：YouTube）

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