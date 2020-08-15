连刘大神都被骗了！继明星YouTuber打广告翻车之后，素人博主的「广告猫腻」也被挖出

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近日韩国多名吃播、汽车等领域的YouTuber被指出收费做广告却不标明，随后纷纷道歉，更有人宣布将会永远终止活动！

今年7月，明星造型师韩惠妍、Davichi成员姜珉炅等在YouTube中以「自己花钱买」的名义推荐「好物」，结果被发现是收费打广告，令很多人感到失望。 近日，揭发收费广告的趋势也扩散到了明星以外的素人YouTuber。



8月4日淩晨，YouTuber「真PD（참PD）」醉酒直播爆料称,很多吃播YouTuber都接「幕后广告」但却不标明，还直接点名好几位 知名YouTuber，包括Tzuyang、Boki、Sangyoon和Nareum等等：「很多人收了高额广告费却不在影片中标明，还说自己在这方面做得很好、表示自己很真诚，根本令人作呕。 」



拥有470万订阅的吃播YouTuber Boki在某次披萨吃播中表示是自己花钱买的，真PD爆料后她还一度否认，但最终还是在相关影片里加入了「包含付费广告」的文字，并在8月4日发道歉文称：「有过明明是广告但没有标明的情况。 如果没有点开查看更多，有可能让大家产生误会。以后会在包含广告的影片里写明是赞助。 」



另一名YouTuber Tzuyang则发布道歉影片并宣布停止吃播活动，永远退出YouTube：「抱歉在初期因为不了解而没有标记广告，但之后绝对没有做过幕后广告。 」



吃播界的争议进一步扩大，本月12日，专做汽车内容的YouTuber「CARGIRL」也发出道歉声明并把全部影片转为非公开：「制作影片时没有写明影片中的车是试乘车，不是我的财产。为了维持频道内容，一心只想著展示帅气的场地、车子和生活方式。 」

CARGIRL以「金汤匙夫妇」形象亮相，借助网路人气，本月5日还出演过《刘QUIZ ON THE BLOCK》。 然而近日却被发现谎话连篇：声称丈夫Peter Park在特斯拉创业初期购入了1%股份，但网民发现特斯拉的股东名单里并没有这个人。



12日，韩国公正交易委员会宣布，将於下月1日开始施行禁止「幕后广告」的《关於推荐・保证等的标记・广告审查方针》，包括SNS名人在内的事业者如果进行不当广告，将会被处以相关营业额或收入的 2%以下、或5亿元以下的过征金（译注：行政机关收回当事人违反行政法律所规定义务而获取的经济利益，例如手续费、使用费、专利费等），如果到了检察院举报的程度，可处以2年以下有期徒刑或1.5亿以下的罚款。

其实在去年12月5日，YouTube Korea就有做出相关规定：如果影片中包含 付费产品刊登位置、代言内容等需要向观众公开的内容，应在「进设定阶」中勾选「这部影片含有付费宣传内容」。



不过影片一旦加入「付费广告」的标签，点击量会大幅下降，所以有些广告主也会要求YouTuber隐藏付费广告的资讯。

（图源：YouTube）

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