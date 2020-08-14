长著一副恶角脸上《认识的哥哥》狂被当，朴诚雄有苦难言

被大家想像力笑疯XDDD
电影《特务搞飞机》（港译：没问题太太）四位主演严正化、朴诚雄（朴星雄）、李相仑与李善彬（李先彬）来到《认识的哥哥》宣传，朴诚雄明明不是演反派，却一直被认哥成员们罗织罪名甚至改写剧情！？
《特务搞飞机》讲述麻花小吃店老板（严正化 饰）过著平凡的生活，某天中了乐透出国旅游却遭遇劫机。四位主演各自介绍《特务搞飞机》担任的角色时，李常敏（李尚敏）突然说一句：「那劫机的人是诚雄演的吧？」引发严正化爆笑。姜镐童、李寿根也接著说：「面相里写著坏人」、「中奖的是相仑」，大家都自动以为朴诚雄演反派……
朴诚雄也说：「所以我在收到剧本后对了抢劫犯的台词，结果……结果我是老公的角色。」希澈马上回应：「是老公唆使抢劫犯的吧？有反转？」事实上演出抢劫犯的是李相仑，但没有人要相信，认哥成员们直呼：「这样把反转讲出来没关系吧？」
朴诚雄反驳大喊：「这哪是反转啊！电影里就是这样，预告片里也都出来了！」不过似乎没有人理会朴诚雄，成员们依旧你一言我一语，甚至编造起新的电影情节，让女主角严正化又爆笑不已。
常敏：「这样一看，严正化最终会和劫机犯李相仑，陷入爱情。然后，朴诚雄从那时起，为了杀劫机犯李相仑……」
希澈：「像《夫妇的世界》一样！」
荣澈（永哲）：「是不是要重新拍一下预告片啊？」
镐童：「原来相仑是不得已演坏人啊！」
希澈：「都是诚雄操纵的！」
朴诚雄连做善事的照片，也被常敏过人的想像力朝奇怪的地方解读。被要求展现恶角演技时，就算要讲各种荒唐台词，朴诚雄还是表演了，逗笑众人。
提到和就读小学四年级的儿子，朴诚雄说两人到现在还会亲亲，但有些担心儿子青春期不晓得会不会变化，希澈灵机一动建议他：「给儿子看看《暗黑新世界》之类的电影，镐童也把摔角时候的影片存了起来……」
朴诚雄整集就这样因外表被狂当好几次，有苦难言……不过他实际上乐在其中，先前早就上过《认识的哥哥》两次，是出演最多次的来宾，问他为什么，他简洁回答「好玩」，要他装可爱也有求必应。
电影《特务搞飞机》本周已在韩国上映，甫上映就站上票房第二，仅次於《魔鬼对决》，台湾将於9/11正式上映。除了恶角，朴诚雄其实也很擅长演喜剧，可以好好期待他的表现！
（图：JTBC、爱奇艺台湾站）
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