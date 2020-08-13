電影《擔保》成東鎰：下次能不能找我跟河智苑演CP？不要當父女了？
電影 2020年8月13日 星期四10:20 Erin
成東鎰、金希沅與河智苑合作演出的電影《擔保》舉辦線上製作發表會，包含導演以及童星演員朴素怡都到場一同參與。
電影《擔保》劇情描述冷血無情的高利貸業者斗錫以及後輩宗裴，在某一次討債過程中，債主將一位9歲的小女孩勝怡託養作為擔保抵押，於是小女孩變在斗錫與宗裴家成為掌上明珠被呵護養大，並培養出父女般的情感。是一部充滿人情味的溫馨作品。
這一部戲我們成東鎰成爸又多了兩個女兒，除了河智苑還有年僅9歲的朴素怡，也創下演出她女兒演員中年紀最小的一位。對於這位擊敗300位童星得到演出機會的可愛小演員，成東鎰更爆料說：「其實我們住在同一個社區，真的太可愛了而且在拍攝現場是個相當有活力的孩子，讓現場都充滿歡樂，還為大人準備吃的，也常看到她照顧到工作人員們，禮貌打招呼。這一點跟河智苑超級不一樣。」成東鎰對這位小演員大力稱讚，話鋒一轉說到河智苑令大家笑了起來。
本次與河智苑的合作，成東鎰更開玩笑說：「我個人是覺得劇本應該要改一下啦，我比較希望不是父女而是戀人的關係。」連現場主持人都回嘴：「你知道自己在說什麼嗎？」全場笑翻。他更說到拍攝現場，河智苑拍起哭戲像水龍頭一樣眼淚流不停，所有演員以及工作人員都趕緊離開現場，讓她盡情哭一場，再進行後面的拍攝。
電影《擔保》即將於9月在韓上映。
照片: 《擔保》劇照 , CJ娛樂
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