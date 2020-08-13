电影《担保》成东镒：下次能不能找我跟河智苑演CP？不要当父女了？
电影 2020年8月13日 星期四10:20 Erin
成东镒、金希沅与河智苑合作演出的电影《担保》举办线上制作发表会，包含导演以及童星演员朴素怡都到场一同参与。
电影《担保》剧情描述冷血无情的高利贷业者斗锡以及后辈宗裴，在某一次讨债过程中，债主将一位9岁的小女孩胜怡托养作为担保抵押，於是小女孩变在斗锡与宗裴家成为掌上明珠被呵护养大，并培养出父女般的情感。是一部充满人情味的温馨作品。
这一部戏我们成东镒成爸又多了两个女儿，除了河智苑还有年仅9岁的朴素怡，也创下演出她女儿演员中年纪最小的一位。对於这位击败300位童星得到演出机会的可爱小演员，成东镒更爆料说：「其实我们住在同一个社区，真的太可爱了而且在拍摄现场是个相当有活力的孩子，让现场都充满欢乐，还为大人准备吃的，也常看到她照顾到工作人员们，礼貌打招呼。这一点跟河智苑超级不一样。」成东镒对这位小演员大力称赞，话锋一转说到河智苑令大家笑了起来。
本次与河智苑的合作，成东镒更开玩笑说：「我个人是觉得剧本应该要改一下啦，我比较希望不是父女而是恋人的关系。」连现场主持人都回嘴：「你知道自己在说什么吗？」全场笑翻。他更说到拍摄现场，河智苑拍起哭戏像水龙头一样眼泪流不停，所有演员以及工作人员都赶紧离开现场，让她尽情哭一场，再进行后面的拍摄。
电影《担保》即将於9月在韩上映。
照片: 《担保》剧照 , CJ娱乐
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