邕圣佑忙拍新戏仍准备粉丝活动 线上派对连办五天！
明星 2020年8月13日 星期四08:20 施乃琪
邕圣佑即将在本月底度过廿五岁生日，虽然今年没办法一起庆生，他仍准备了许多活动来跟粉丝交流！
Fantagio Music 昨晚（12 日）宣布邕圣佑将举行线上庆生派对《2020 PARTY ONG》，并公开了从 21 日开始的一连串活动行程。
这场为期五天的活动将由特别制作的幕后花絮揭开序幕，接著依序公开做菜影片、开箱影片、亲手制作礼物的影片，并於 25 日生日当天举行 V LIVE 直播和粉丝一起庆生。
Fantagio Music 透露：「邕圣佑会透过《2020 PARTY ONG》，和粉丝共度一段平凡琐碎
但却又幸福的日常时光。虽然邕圣佑最近忙著准备电视剧，但他仍开心地为粉丝准备一切，希望这也能为粉丝带来小小的快乐。」
另一方面，邕圣佑和辛睿恩、金桐俊领衔主演电视剧《境遇之数》，将於 9 月在 JTBC 开播。
（照片或影片来源：Fantagio Music）
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