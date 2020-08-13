(G)I-DLE 回歸後首冠！日語新歌 MV 下週公開
KPOP 2020年8月13日 星期四08:05 施乃琪
(G)I-DLE 的最新單曲〈DUMDi DUMDi〉除了在海內外的排行榜上拿下好成績，昨天也首度征服了音樂節目，恭喜她們！
昨天（12 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，(G)I-DLE 以最新主打歌 “DUMDi DUMDi” 擊敗了 ATEEZ、姜丹尼爾、李遐怡和 Jessi，成為 8 月第三週的冠軍得主。
(G)I-DLE 獲獎後表示：「這是我們（本次回歸後）第一次登上節目，結果就得了獎，真的很感謝大家。謝謝 Neverland，很愛你們！」在向公司同仁道謝後，(G)I-DLE 也說：「(G)I-DLE 會一直努力表現、讓大家看見不斷進步的面貌。」
另一方面，(G)I-DLE 將於 26 日發型第二張日語迷你專輯〈Oh My God〉，19 日就會搶先公開同名主打歌的 MV。
（照片或影片來源：CUBE Entertainment、MBC Music）
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