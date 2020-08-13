(G)I-DLE 回归后首冠！日语新歌 MV 下周公开
KPOP 2020年8月13日 星期四08:05 施乃琪
(G)I-DLE 的最新单曲〈DUMDi DUMDi〉除了在海内外的排行榜上拿下好成绩，昨天也首度征服了音乐节目，恭喜她们！
昨天（12 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，(G)I-DLE 以最新主打歌 “DUMDi DUMDi” 击败了 ATEEZ、姜丹尼尔、李遐怡和 Jessi，成为 8 月第三周的冠军得主。
(G)I-DLE 获奖后表示：「这是我们（本次回归后）第一次登上节目，结果就得了奖，真的很感谢大家。谢谢 Neverland，很爱你们！」在向公司同仁道谢后，(G)I-DLE 也说：「(G)I-DLE 会一直努力表现、让大家看见不断进步的面貌。」
另一方面，(G)I-DLE 将於 26 日发型第二张日语迷你专辑〈Oh My God〉，19 日就会抢先公开同名主打歌的 MV。
（照片或影片来源：CUBE Entertainment、MBC Music）
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