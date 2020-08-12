淚目！具荷拉哥哥今日得女 曾許願「荷拉呀下輩子投胎做我的女兒吧」
明星 2020年8月12日 星期三13:30 Sani
#具荷拉 哥哥具浩仁今天在IG上公開這一喜訊，並PO出剛出生的女兒照片，留言說：「想起妹妹，流了好多眼淚。 」
具浩仁寫道：「2020年8月10日14-134露熙133-名字叫具荷琳。 想起妹妹，流了好多眼淚。 謝謝大家的祝福。 」照片裡是一個眼睛還未睜開的女嬰，恭喜荷拉哥哥順利當爸爸啊！
具浩仁今年3月曾在IG上說，希望具荷拉下輩子可以當自己的女兒，讓自己好好照顧她：「入棺的時候我祈願說，下輩子投胎當哥哥的女兒吧，我們沒能從媽媽那裡得到的愛，哥哥都為你補償回來，好好照顧你長大。 一周后願望實現了，得知我的小孩真的是女孩。 」
「名字就用了你說很美的名字。 守護你的侄女順利出生和長大吧。 如果提早一周知道這個消息，會不會就不會發生這樣的事了呢? 對不起，真的好想你。 」
（圖源：具浩仁、具荷拉IG）
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留言/評論
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如果真的是妳
那想跟妳說「歡迎妳回來，這次不會再讓妳承受這些不必要的難過了！」
但就算不是妳，也沒關係
還是想跟妳說「歡迎妳到來！這個世界有著惡意沒錯，但良善也在不斷的與之對抗，所以，不要害怕！」
只要妳能好好的，一切都值得！
願上帝保佑！阿門
1小時前
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