泪目！具荷拉哥哥今日得女 曾许愿「荷拉呀下辈子投胎做我的女儿吧」
明星 2020年8月12日 星期三13:30 Sani
#具荷拉 哥哥具浩仁今天在IG上公开这一喜讯，并PO出刚出生的女儿照片，留言说：「想起妹妹，流了好多眼泪。 」
具浩仁写道：「2020年8月10日14-134露熙133-名字叫具荷琳。 想起妹妹，流了好多眼泪。 谢谢大家的祝福。 」照片里是一个眼睛还未睁开的女婴，恭喜荷拉哥哥顺利当爸爸啊！
具浩仁今年3月曾在IG上说，希望具荷拉下辈子可以当自己的女儿，让自己好好照顾她：「入棺的时候我祈愿说，下辈子投胎当哥哥的女儿吧，我们没能从妈妈那里得到的爱，哥哥都为你补偿回来，好好照顾你长大。 一周后愿望实现了，得知我的小孩真的是女孩。 」
「名字就用了你说很美的名字。 守护你的侄女顺利出生和长大吧。 如果提早一周知道这个消息，会不会就不会发生这样的事了呢? 对不起，真的好想你。 」
（图源：具浩仁、具荷拉IG）
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留言/评论
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如果真的是妳
那想跟妳說「歡迎妳回來，這次不會再讓妳承受這些不必要的難過了！」
但就算不是妳，也沒關係
還是想跟妳說「歡迎妳到來！這個世界有著惡意沒錯，但良善也在不斷的與之對抗，所以，不要害怕！」
只要妳能好好的，一切都值得！
願上帝保佑！阿門
54分前