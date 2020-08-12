最尷尬的兩人合體啦！Super Junior神童＆東海共同擔任MC，主持全新偶像節目！
綜藝 2020年8月12日 星期三11:11 HARU
我們的約飯CP居然也有一起當主持人的一天阿！！ #SuperJunior #神童 #東海
繼D&E宣告九月回歸之後，ELF又有天大的好消息啦！就是我們的綜藝寶寶東海居然要主持節目當MC，而且還是跟他最愛的神童(？！一起合作啊～
11號晚間兩人都在個人的IG上PO出一起主持新節目的預告，這也是在《Super TV – 我們同居了》之後一起單獨演出的綜藝節目，而節目《아이돌챌린지 어나더 클라스》則是預計將於8/20星期四晚上5點首播！
而首集就找來BTS防彈少年團的師弟TXT，來進行一連串的遊戲挑戰，如果闖關成功的話就可以獲得捐給流浪狗的飼料獎勵，展現綜藝的同時還能夠做善事～
短短的預告中就能看出神童&東海15年隊友的好默契，雖然還沒開播就讓人充滿期待，好奇兩人之間奇特的化學變化啊！
ELF們在等待D&E的新專輯之前，不如先來看看神童跟東海一起主持的綜藝節目吧！
(圖：IG@earlyboysd、IG@leedonghae、IG@txt_bighit)
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