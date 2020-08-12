超高人氣《女神降臨》最終撕漫男女陣容確定：車銀優X文佳煐X黃仁燁，下半年首播！
韓劇 2020年8月12日 星期三11:00 MiJimin
【人物簡介】居然可以在今年就看到韓劇《女神降臨》，還是《意外發現的一天》的導演執導！太幸福啦～，大家期待很久了吧！！！（好消息趕快分享出去）
由超高人氣的人氣網漫《女神降臨》所改編而成的 tvN 電視劇即將登場，官方最終確定由車銀優、文佳煐、黃仁燁三人攜手主演，三位撕漫般的美貌也讓大家期待感大大提升。
（▲漫畫角色圖：韓書竣、任朱靜、李修豪）
《女神降臨》講述了對外貌相當自卑，透過「化妝」變身成女神的任朱靜（文佳煐 飾），和擁有出眾外貌的腦性男李修豪（車銀優 飾）相遇後，分享秘密且共同成長的浪漫愛情喜劇，而且還是由《意外發現的一天》的金尚葉導演執導，讓劇粉們都相當期待！
▼車銀優飾演臉蛋天才兼學霸的「李修豪」，像神精心打造一樣的完美外貌，全校第一，頭腦好的完美男人，這角色真的非他莫屬。
▼文佳煐飾演用化妝變身成女神的「任朱靜」，雖然擁有宇宙最強的美貌，但問題是在化妝前後的差異相當大，即便如此，仍舊擁有樂觀開朗的性格。
▼黃仁燁飾演與李修豪、任朱靜形成三角關係的「韓書竣」，韓書竣是與李修豪感覺不同的美男，本來和女主是冤家卻喜歡上她，陷入了愛情。
劇組更透露了三位演員擁有高角色還原度，和無法替代的魅力，大家可以好好期待，這部足夠淨化眼球的全新浪漫喜劇《女神降臨》將會在下半年首播。
（圖：官方／個人IG）
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