最尴尬的两人合体啦！Super Junior神童＆东海共同担任MC，主持全新偶像节目！
综艺 2020年8月12日 星期三11:11 HARU
我们的约饭CP居然也有一起当主持人的一天阿！！ #SuperJunior #神童 #东海
继D&E宣告九月回归之后，ELF又有天大的好消息啦！就是我们的综艺宝宝东海居然要主持节目当MC，而且还是跟他最爱的神童(？！一起合作啊～
11号晚间两人都在个人的IG上PO出一起主持新节目的预告，这也是在《Super TV – 我们同居了》之后一起单独演出的综艺节目，而节目《아이돌챌린지 어나더 클라스》则是预计将於8/20星期四晚上5点首播！
而首集就找来BTS防弹少年团的师弟TXT，来进行一连串的游戏挑战，如果闯关成功的话就可以获得捐给流浪狗的饲料奖励，展现综艺的同时还能够做善事～
短短的预告中就能看出神童&东海15年队友的好默契，虽然还没开播就让人充满期待，好奇两人之间奇特的化学变化啊！
ELF们在等待D&E的新专辑之前，不如先来看看神童跟东海一起主持的综艺节目吧！
(图：IG@earlyboysd、IG@leedonghae、IG@txt_bighit)
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