超高人气《女神降临》最终撕漫男女阵容确定：车银优X文佳煐X黄仁烨，下半年首播！

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【人物简介】居然可以在今年就看到韩剧《女神降临》，还是《意外发现的一天》的导演执导！太幸福啦～，大家期待很久了吧！！！（好消息赶快分享出去）

由超高人气的人气网漫《女神降临》所改编而成的 tvN 电视剧即将登场，官方最终确定由车银优、文佳煐、黄仁烨三人携手主演，三位撕漫般的美貌也让大家期待感大大提升。



（▲漫画角色图：韩书竣、任朱静、李修豪）

《女神降临》讲述了对外貌相当自卑，透过「化妆」变身成女神的任朱静（文佳煐 饰），和拥有出众外貌的脑性男李修豪（车银优 饰）相遇后，分享秘密且共同成长的浪漫爱情喜剧，而且还是由《意外发现的一天》的金尚叶导演执导，让剧粉们都相当期待！



▼车银优饰演脸蛋天才兼学霸的「李修豪」，像神精心打造一样的完美外貌，全校第一，头脑好的完美男人，这角色真的非他莫属。



▼文佳煐饰演用化妆变身成女神的「任朱静」，虽然拥有宇宙最强的美貌，但问题是在化妆前后的差异相当大，即便如此，仍旧拥有乐观开朗的性格。



▼黄仁烨饰演与李修豪、任朱静形成三角关系的「韩书竣」，韩书竣是与李修豪感觉不同的美男，本来和女主是冤家却喜欢上她，陷入了爱情。



剧组更透露了三位演员拥有高角色还原度，和无法替代的魅力，大家可以好好期待，这部足够净化眼球的全新浪漫喜剧《女神降临》将会在下半年首播。

（图：官方／个人IG）

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