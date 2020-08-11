前 LIMITLESS 成員尹熙錫爆料隊內不和！多次反應，公司仍置之不理

LIMITLESS 出道才剛滿一年，5 月退出的成員尹熙錫便在最近親自揭發了公司和隊內的問題，並透露自己甚至曾痛苦到試圖自殺，但截至 11 日下午兩點，公司仍未正式發表回應。
尹熙錫昨晚（10 日）在自己的 Instagram 上發出一張全黑的圖片，並寫下上百字的文章述說從去年開始的問題。尹熙錫首先表示：「我本來不想要做到這種程度、寫出這種內容，我咬牙忍耐了將近一年，但好像再也別無他法了，只好寫下貼文。」
尹熙錫首先回顧經歷一番波折後，終於在去年 7 月以 LIMITLESS 身分出道的過程，然而「夢幻的第一次活動結束後，突然就收到通知說要加入 2 位中國人成員，當時我備受成員間的不和所導致的離間、言語暴力所苦。雖然希望恢復成員間的關係，卻沒辦法圓滿實現，生活在宿舍裡的我沒辦法跟任何人傾訴，心裡的病於是越來越嚴重。」
尹熙錫表示自己曾數度向公司代表反應，但代表總是要他忍耐，或在他表示有意退團而承諾了解約期限後，又屢次藉故拖延解約時間，甚至將所有責任推卸給尹熙錫。「代表在跟我爸媽面談時也說了另一種說詞，對我們挑撥離間。」
「這 8 個月的時間對我來說就像地獄一樣，我每天都要吃藥才睡得著，還有很嚴重的憂鬱症、不安症和恐慌症，一心只想死掉。因為這種狀況，我甚至曾試圖自殺。」尹熙錫表示自己不敢跟爸媽說這些事，但曾告訴公司代表自己痛苦到試圖自殺，代表卻默認一切。尹熙錫寫道：「我覺得很對不起因為這篇貼文才知道這件事的爸媽。」
在貼文的最後，尹熙錫表示：「我總是想著『只要自己再忍耐一下，大家都會很幸福』，所以一直咬牙忍到現在，但真的太辛苦了。我越來越覺得不知道自己是誰，經常出現悲觀的想法，在控制行為方面好像也有點問題了。我真的覺得很辛苦。」
對此，目前（截至 11 日下午兩點）ONO Entertainment 僅表示「正在整理回應，很快就會發表立場。」
（照片或影片來源：ONO Entertainment、dilution_y、TVDaily）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究