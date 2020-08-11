前 LIMITLESS 成员尹熙锡爆料队内不和！多次反应，公司仍置之不理

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LIMITLESS 出道才刚满一年，5 月退出的成员尹熙锡便在最近亲自揭发了公司和队内的问题，并透露自己甚至曾痛苦到试图自杀，但截至 11 日下午两点，公司仍未正式发表回应。

尹熙锡昨晚（10 日）在自己的 Instagram 上发出一张全黑的图片，并写下上百字的文章述说从去年开始的问题。尹熙锡首先表示：「我本来不想要做到这种程度、写出这种内容，我咬牙忍耐了将近一年，但好像再也别无他法了，只好写下贴文。」

尹熙锡首先回顾经历一番波折后，终於在去年 7 月以 LIMITLESS 身分出道的过程，然而「梦幻的第一次活动结束后，突然就收到通知说要加入 2 位中国人成员，当时我备受成员间的不和所导致的离间、言语暴力所苦。虽然希望恢复成员间的关系，却没办法圆满实现，生活在宿舍里的我没办法跟任何人倾诉，心里的病於是越来越严重。」

尹熙锡表示自己曾数度向公司代表反应，但代表总是要他忍耐，或在他表示有意退团而承诺了解约期限后，又屡次藉故拖延解约时间，甚至将所有责任推卸给尹熙锡。「代表在跟我爸妈面谈时也说了另一种说词，对我们挑拨离间。」

「这 8 个月的时间对我来说就像地狱一样，我每天都要吃药才睡得著，还有很严重的忧郁症、不安症和恐慌症，一心只想死掉。因为这种状况，我甚至曾试图自杀。」尹熙锡表示自己不敢跟爸妈说这些事，但曾告诉公司代表自己痛苦到试图自杀，代表却默认一切。尹熙锡写道：「我觉得很对不起因为这篇贴文才知道这件事的爸妈。」

在贴文的最后，尹熙锡表示：「我总是想著『只要自己再忍耐一下，大家都会很幸福』，所以一直咬牙忍到现在，但真的太辛苦了。我越来越觉得不知道自己是谁，经常出现悲观的想法，在控制行为方面好像也有点问题了。我真的觉得很辛苦。」

对此，目前（截至 11 日下午两点）ONO Entertainment 仅表示「正在整理回应，很快就会发表立场。」



（照片或影片来源：ONO Entertainment、dilution_y、TVDaily）

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