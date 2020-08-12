經常獨自陷入放送審議中的EXO KAI：這...真的可以在電視上說...XD

EXO成員KAI，看上去是個高冷王子，以為是隊內顏值擔當，但其實他的真正屬性是搞笑擔當。
KAI的魔性在於每次上節目都會陷入獨自與放送審議鬥爭的漩渦中。事情要從「拔絲胸部」說起~ 他真的不適合玩「寂靜中的呐喊」這個遊戲，自我腦補太多。 MC李壽根給出的提示是「亞洲黑熊」（韓語為「半月胸熊」），D.O.清晰準確地說出了這個詞，沒想到KAI讀了唇語之後給出的答案啼笑皆非，「拔絲胸??? 」。自感不對勁的KAI連忙搖頭表示：「這是非放送用語，真的可以在節目中說出來嗎？」KAI一臉疑惑不解又糾結的神情看得其他隊友哈哈大笑。
接下來就是傳說中的那個「內褲裡的兩個字」！這也成了KAI逃不掉的魔咒。在《認識的哥哥》中，伯賢和KAI組隊玩「寂靜中的吶喊」。伯賢為了說明「暖貼」一詞，說是在寒冷的天氣裡貼的，但KAI都沒有猜對。於是伯賢喊道「在羽絨服裡，兩個字」。而KAI則聽成了「在內褲裡？兩個字？」並將視線自然地向下看，以為是19禁詞語的KAI還不停問隊友「播出沒關係嗎？」全然不知自己完全猜錯了。
KAI的自我掙扎並未到此結束。日前他做客了《驚人的星期六》節目，聽到神話的歌曲《你的婚禮》之後再次陷入沉思。《你的婚禮》歌詞是這樣的：「從一見到你開始就呼吸困難無法動彈，為什麼在我弟弟的婚禮上才見到你，而你已變成了他的新娘，現在我怎麼辦才好，我現在才見到我夢想中的女人」。聽完之後，KAI沉浸在其中無法自拔，更是將自己代入到歌詞裡。在KAI看來，大伯對弟媳一見鍾情，這根本就碰到了道德底線啊！這也能在節目中隨意播出？
每次都獨自陷在和放送審議的鬥爭裡的KAI！（大笑）
「圖：PANN、《認識的哥哥》、《驚人的星期六》」
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