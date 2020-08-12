经常独自陷入放送审议中的EXO KAI：这...真的可以在电视上说...XD

EXO成员KAI，看上去是个高冷王子，以为是队内颜值担当，但其实他的真正属性是搞笑担当。
KAI的魔性在於每次上节目都会陷入独自与放送审议斗争的漩涡中。事情要从「拔丝胸部」说起~ 他真的不适合玩「寂静中的呐喊」这个游戏，自我脑补太多。 MC李寿根给出的提示是「亚洲黑熊」（韩语为「半月胸熊」），D.O.清晰准确地说出了这个词，没想到KAI读了唇语之后给出的答案啼笑皆非，「拔丝胸??? 」。自感不对劲的KAI连忙摇头表示：「这是非放送用语，真的可以在节目中说出来吗？」KAI一脸疑惑不解又纠结的神情看得其他队友哈哈大笑。
接下来就是传说中的那个「内裤里的两个字」！这也成了KAI逃不掉的魔咒。在《认识的哥哥》中，伯贤和KAI组队玩「寂静中的呐喊」。伯贤为了说明「暖贴」一词，说是在寒冷的天气里贴的，但KAI都没有猜对。於是伯贤喊道「在羽绒服里，两个字」。而KAI则听成了「在内裤里？两个字？」并将视线自然地向下看，以为是19禁词语的KAI还不停问队友「播出没关系吗？」全然不知自己完全猜错了。
KAI的自我挣扎并未到此结束。日前他做客了《惊人的星期六》节目，听到神话的歌曲《你的婚礼》之后再次陷入沉思。《你的婚礼》歌词是这样的：「从一见到你开始就呼吸困难无法动弹，为什么在我弟弟的婚礼上才见到你，而你已变成了他的新娘，现在我怎么办才好，我现在才见到我梦想中的女人」。听完之后，KAI沉浸在其中无法自拔，更是将自己代入到歌词里。在KAI看来，大伯对弟媳一见钟情，这根本就碰到了道德底线啊！这也能在节目中随意播出？
每次都独自陷在和放送审议的斗争里的KAI！（大笑）
「图：PANN、《认识的哥哥》、《惊人的星期六》」
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