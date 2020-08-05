想劇透與朴軫永合作的新歌，發現現在所屬社不是JYP無法劇透！宣美：「啊～不是我們公司啊」
明星 2020年8月5日 星期三14:03 Yuan
JYP娛樂日前公開朴軫永最新單曲《When We Disco》的預告畫報，宣布他將與宣美合作，有趣的組合立刻掀起熱烈討論。
朴軫永在IG寫道：「我在中學時掀起歐洲迪斯科風潮，雖然當時並不那麼喜歡，但和朋友們一起跳了當時流行的舞蹈強烈地留在記憶中。偶然從電視裡傳出的歐洲迪斯科音樂中，突然想起了中學時期的回憶，於是創作了這首曲子 當然，編舞是那個時期我實際跳過的舞。敬請期待！^^」
宣美在貼文底下回覆：「劇透妖精來啦！」結果...她又回：「啊～不是我們公司啊。」想要劇透發現現在所屬社不是JYP無法劇透，這也讓不少網友直呼：「太可愛」、「關係真的很好呢」等。
而《When We Disco》MV將在11日公開、音源在12日公開。另外，朴軫永和宣美今天（5日）將一起參加《Radio Star》的錄製，老師與愛徒之間會帶來什麼有趣的故事，令人期待之後的播出呢！
（圖：JYP、IG@miyayeah、KSD）
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