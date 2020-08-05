想剧透与朴轸永合作的新歌，发现现在所属社不是JYP无法剧透！宣美：「啊～不是我们公司啊」
明星 2020年8月5日 星期三14:03 Yuan
JYP娱乐日前公开朴轸永最新单曲《When We Disco》的预告画报，宣布他将与宣美合作，有趣的组合立刻掀起热烈讨论。
朴轸永在IG写道：「我在中学时掀起欧洲迪斯科风潮，虽然当时并不那么喜欢，但和朋友们一起跳了当时流行的舞蹈强烈地留在记忆中。偶然从电视里传出的欧洲迪斯科音乐中，突然想起了中学时期的回忆，於是创作了这首曲子 当然，编舞是那个时期我实际跳过的舞。敬请期待！^^」
宣美在贴文底下回覆：「剧透妖精来啦！」结果...她又回：「啊～不是我们公司啊。」想要剧透发现现在所属社不是JYP无法剧透，这也让不少网友直呼：「太可爱」、「关系真的很好呢」等。
而《When We Disco》MV将在11日公开、音源在12日公开。另外，朴轸永和宣美今天（5日）将一起参加《Radio Star》的录制，老师与爱徒之间会带来什么有趣的故事，令人期待之后的播出呢！
（图：JYP、IG@miyayeah、KSD）
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