為加強全球粉絲訊息提供 NAVER大舉投資SM娛樂 1000億韓元

為提供全球粉絲們在線上熱烈討論的空間，以及提供更快更完整的線上內容資訊服務，平台NAVER將與SM娛樂集團密切合作。
為提供全球廣大粉絲們更好的服務，提供線上內容訊息，並擴大次世代的電子商務銷售，NAVER大舉對於SM與其旗下子公司SMEJ Plus、Misticstory及Contents Fund基金等進行規模1000億韓元的投資。特別是SM將粉絲後援會服務，統一以NAVER VLIVE全球社群會員平台「Fanship」來營運，同時強化與擴大全球粉絲俱樂部服務的力量，除了世界第一個線上客製化演唱會「Beyond Live」的演出內容外，也正式推動製作與音樂相關的影片內容。
NAVER與SM已在4月為強化全球娛樂競爭力，共同推薦全球娛樂事業締結戰略性合作。兩公司日後更放眼次世代的音樂內容，加強影片串流服務，NAVER可望擴大VLIVE「Fanship」的全球市場以及發掘更多新穎數位影像內容，因此對SM集團進行多角化的投資，更為發掘次世代的影像內容而創立基金，與SM相互合作。
NAVER韓聖淑代表表示：「NAVER是高度化的LIVE直播與社群平台技術與大數據為基礎的收費商業模式，在目前非面對面的數位公演市場中，將構築更高的競爭力。透過這次投資將與SM集團更緊密結合，在Fanship上的競爭力也將提高，在全球市場上也以嶄新形式呈現。」
SM李成秀代表表示：「現在Ontact時代來臨，SM與線上非面對面的演唱會平台相當具有競爭力的NAVER聯手合作，期待加成效果。SM以全球粉絲們為對象，提供差異化的內容，邁向嶄新的娛樂產業時代。」
圖片：網路
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