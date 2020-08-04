为加强全球粉丝讯息提供 NAVER大举投资SM娱乐 1000亿韩元

为提供全球粉丝们在线上热烈讨论的空间，以及提供更快更完整的线上内容资讯服务，平台NAVER将与SM娱乐集团密切合作。
为提供全球广大粉丝们更好的服务，提供线上内容讯息，并扩大次世代的电子商务销售，NAVER大举对於SM与其旗下子公司SMEJ Plus、Misticstory及Contents Fund基金等进行规模1000亿韩元的投资。特别是SM将粉丝后援会服务，统一以NAVER VLIVE全球社群会员平台「Fanship」来营运，同时强化与扩大全球粉丝俱乐部服务的力量，除了世界第一个线上客制化演唱会「Beyond Live」的演出内容外，也正式推动制作与音乐相关的影片内容。
NAVER与SM已在4月为强化全球娱乐竞争力，共同推荐全球娱乐事业缔结战略性合作。两公司日后更放眼次世代的音乐内容，加强影片串流服务，NAVER可望扩大VLIVE「Fanship」的全球市场以及发掘更多新颖数位影像内容，因此对SM集团进行多角化的投资，更为发掘次世代的影像内容而创立基金，与SM相互合作。
NAVER韩圣淑代表表示：「NAVER是高度化的LIVE直播与社群平台技术与大数据为基础的收费商业模式，在目前非面对面的数位公演市场中，将构筑更高的竞争力。透过这次投资将与SM集团更紧密结合，在Fanship上的竞争力也将提高，在全球市场上也以崭新形式呈现。」
SM李成秀代表表示：「现在Ontact时代来临，SM与线上非面对面的演唱会平台相当具有竞争力的NAVER联手合作，期待加成效果。SM以全球粉丝们为对象，提供差异化的内容，迈向崭新的娱乐产业时代。」
图片：网路
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